Spider-Man: No Way Home: Zia May è il vero villain? La folle teoria spunta su Reddit

Spider-Man: No Way Home sta per tornare al cinema e in attesa di vedere questa nuova versione del film con Tom Holland, un fan ha condiviso su Reddit la sua folle teoria in cui ipotizza che la Zia May di Marisa Tomei sia in realtà la vera villain di questo ultimo capitolo sull'uomo ragno.

Nel post diffuso sul social si legge: "Lei convince Peter a "curare" i cattivi invece di sistemare le cose con il multiverso. Non ha idea di cosa stia realmente accadendo e riempie la testa di Peters di frottole "buoniste". Ciò ha provocato la sua morte e tutte le altre 'incursioni".

Insomma, se Peter avesse fatto ciò che gli era stato consigliato da Doctor Strange invece si seguire le richieste di Zia May, non ci sarebbero state grandi battaglie in tutta la città, scappatelle multiversali e soprattutto la morte dell'unico membro della famiglia che gli era rimasto. Certo, questa teoria alquanto improbabile cozza con quanto fatto da Zia May nel tempo e la sua indole indole buonista non può essere considerata una colpa.

Proprio per il destino riservato al suo personaggio, Marisa Tomei è finita da un terapista. L'attrice sentiva l'estremo bisogno di parlare con qualcuno di quanto accaduto ancor prima dell'uscita nelle sale cinematografiche di Spider-Man: No Way Home.