Spider-Man: No Way Home, zia May di Marisa Tomei morirà e l'indizio è nel trailer?

Secondo una nuova teoria che nelle scorse ore ha acquistato immediatamente grande popolarità sui social, nel nuovo trailer di Spiderman No Way Home sarebbe nascosto un indizio che indicherebbe la futura morte della zia May di Marisa Tomei nel prossimo film MCU.

Ma andiamo con ordine: circa a metà del filmato promozionale, c'è una scena che mostra Spider-Man tuffarsi alla disperata per cercare di fermare una bomba di Green Goblin con un colpo di reni: sfortunatamente, però, dal trailer sembrerebbe che l'ordigno sia appena fuori dalla portata di Peter, e infatti esplode prima che il personaggio di Tom Holland possa acciuffarla. Sempre nel filmato, ma più avanti, una scena mostra zia May che scappa da qualcosa o da qualcuno, e l'illuminazione e la scenografia parrebbero molto simili a quelli della scena precedente con Parker e la bomba, il che ha spinto molti fan a dedurre che le due azioni potrebbero essere correlate e che le due scene facciano parte della stessa sequenza.

La teoria si spinge oltre e prova a dedurre che zia May morirà durante Spider-Man: No Way Home: questo perché, secondo alcuni fan, il MCU non ha ancora 'fatto vivere' a Peter un 'momento stile zio Ben', e il capitolo finale della trilogia 'Home', che forse non a caso Tom Holland ha definito dark e drammatico, potrebbe rimediare per cambiare drasticamente la vita di Peter. Naturalmente la teoria è lungi dall'essere confermata al momento, dunque se siete fan della zia May di Marisa Tomei non è ancora detta l'ultima parola.

Per altri approfondimenti, a quanto pare nelle scorse ore è stata rivelata la durata ufficiale di Spiderman No Way Home, che sarà uno dei quattro film MCU più lunghi della storia.