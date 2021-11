Spider-man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland a sorpresa alla cerimonia del Pallone d'Oro

Questa sera a Parigi, al Théâtre du Châtelet, verrà assegnato il Pallone d'Oro 2021 e chiaramente l'evento ha attirato tutti i calciatori più forti e famosi del mondo pronti a sfilare sul red carpet. Insieme a loro però, a sorpresa, sono arrivati anche Tom Holland e Zendaya le due star di Spider-Man: No Way Home.

Lionel Messi appare come il grande favorito per vincere il suo settimo Pallone d'Oro con solo Robert Lewandowski che sembra in grado di impedire l'ulteriore consacrazione del fuoriclasse argentino. Tuttavia, più che la loro presenza all'evento della cerimonia di premiazione sul tappeto rosso, ciò che ha catturato i riflettori e il popolo dei social network è stata la presenza delle star del franchise Marvel.



L’ultimo trailer di Spider Man No Way Home ha fatto impazzire ancora di più i fan, alla ricerca di indizi sulla presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire. Il nuovo film Marvel porta sulle spalle enormi aspettative ed il duo è presente a Parigi per la promozione della pellicola che uscirà il 15 dicembre nei cinema italiani.



Quel che è ormai certo è che rivedremo Doc Ock (Alfred Molina), Green Goblin (Willem Dafoe) ed Electro (Jamie Foxx) ma ci saranno anche Sandman (Thomas Haden Church) e Lizard (Rhys Ifans). Il multiverso sconvolgerà la vita di Peter Parker nel trequel in arrivo ed i fan lo attendono con così tanta ansia che alcuni siti sono andati in crash quando sono state aperte le prevendite di Spider Man No Way Home. Non ci resta che attendere l'uscita del film per saperne di più!