Spider-Man: No Way Home, Zendaya a Tom Holland: 'Mi è sembrato di essere tua madre'

Tom Holland ha ormai maturato una certa esperienza come attore, ma sfidiamo anche il più esperto professionista a non emozionarsi nel trovarsi vestito da Spider-Man in compagnia di Andrew Garfield e Tobey Maguire: le riprese in compagnia dei vecchi Peter Parker hanno inevitabilmente messo a dura prova l'emotività del giovane Tom!

Fortunatamente il nostro aveva le spalle ben coperte: come già ammesso dallo stesso Tom Holland, infatti, il supporto di Zendaya e Jacob Batalon è stato fondamentale quando si è trattato di recarsi sul set per incontrare i suoi due colleghi.

A confermare la cosa è stata la stessa Zendaya nel corso di un'intervista a due voci con il suo collega e compagno: "Quel primo giorno è stato così divertente, ero nervosa per te. Era tipo, avevamo dovuto fare quasi delle prove, io e Jacob ci sentivamo come i tuoi genitori, come se ti stessimo accompagnando all'asilo per il tuo primo giorno. Ti senti tipo: 'Spero che piaccia agli altri bambini', sai, tipo: 'Spero che non torni a casa piangendo'. E quindi eravamo lì a scattare foto di te con gli altri due così che potessi conservarle, è stato bello" sono state le parole dell'attrice.

Come pensate vi sareste comportati al posto di Tom Holland? Avreste ceduto anche voi al nervosismo? Ditecelo nei commenti! Gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home, intanto, hanno ammesso di aver pensato anche a Mysterio e Rhino.