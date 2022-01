Spider-Man: No Way Home, Zendaya ha improvvisato una scena con Andrew Garfield

Dal momento che sono trascorse diverse settimane dall'uscita di Spider-Man: No Way Home, anche Andrew Garfield ha potuto parlare pubblicamente del suo ruolo nel film di Jon Watts, terzo capitolo dedicato all'Uomo Ragno del Marvel Cinematic Universe. E l'attore non si è fatto sfuggire l'occasione di raccontare un aneddoto.

Partecipando ad una recente puntata del podcast Happy So Confused di Josh Horowitz, Garfield ha raccontato che Zendaya ha completamente improvvisato uno dei momenti più divertenti.



Quando Peter Parker/Garfield appare nel film, Zendaya inizia a colpirlo con dei pezzetti di pane. A quanto pare questa reazione è stata unicamente un'iniziativa di Zendaya, approvata subito dal regista:"All'inizio Zendaya prende un candelabro o qualcosa con cui minacciarmi nella prima scena in cui appaio, ma poi c'era questo cestino di pane. E lei diceva 'Posso soltanto lanciargli del pane?' E il regista, Jon [Watts] diceva 'Sì, lanciagli del pane'".



Nella medesima intervista Garfield ha confessato l'emozione di tornare a vestire il costume di Spider-Man e l'affetto dei fan:"Quell'amore e il divertimento delle persone nei cinema mi ha raggiunto, è molto toccante. Lo trovo molto commovente, perché quando abbiamo iniziato il mio secondo film di Spider-Man si era esaurito. Quindi per tornare ad avere un po' più di tempo per divertirmi e dare al personaggio una chiusura, interpretare ed essere quella versione di Spider-Man alla quale volevo arrivare, e stare con Tobey, Tom e il resto del gruppo del film è stato curativo. Una chiusura del cerchio".



