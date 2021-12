Spider-Man: No Way Home, Zendaya conosce tutte le teorie dei fan: 'Sono così creative!'

L'ormai imminente Spider-Man: No Way Home, a quanto pare, renderà omaggio a Sam Raimi, e sembra destinato a cambiare per sempre il Marvel Cinematic Universe. I fan, come sempre, nell'attesa elaborano le loro personali teorie sui potenziali sviluppi della trama, e molte di esse riguardano MJ, interpretata da Zendaya.

C'è chi immagina che MJ morirà in Spider-Man: No Way Home, chi ritiene che possa essere salvata dallo Spider-Man di Andrew Garfield, e altre supposizioni di ogni tipo. Intervistata da Cheslie Kryst di Extra, Zendaya ha affermato di conoscere tutte queste teorie e di esserne affascinata.

"Direi di sì, ho avuto modo di leggerle tutte. Le persone sono davvero creative, dico davvero. Così creative..."

Per quanto riguarda il destino di MJ, ovviamente, Zendaya non si sbottona, così come sui colpi di scena nel nuovo cinecomic targato MCU. "Allora, eccoci qua. Beh, chi lo sa?" ha aggiunto senza anticipare nulla. "Ho visto teorie dei fan talmente sbagliate da essere giuste. E teorie talmente giuste da essere sbagliate."

Ancora qualche giorno di attesa e sapremo tutto. Abbiamo visto intanto anche il nuovo video promozionale con Dr. Strange e Peter Parker, e Spider-Man: No Way Home sarà al cinema dal 15 dicembre.

Qual è la vostra teoria su MJ? Cosa succederà al personaggio interpretato da Zendaya? Fatecelo sapere nei commenti.