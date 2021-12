Spider-Man: No Way Home, Zendaya commenta gli spoiler di Tom Holland

In una recente intervista al cast dell’attesissimo Spider-Man: No Way Home, Zendaya, Tom Holland e Jacob Batalon hanno avuto modo di scherzare sul tema degli spoiler riguardanti i film del Marvel Cinematic Universe, facendo riferimento in particolare ad Avengers: Endgame.

Infatti, nel corso dell’intervista, a una domanda riguardante il colossale crossover di casa Marvel, Zendaya ha raccontato di essere venuta a sapere del destino di Tony Stark prima ancora dell'arrivo del film nelle sale. In particolare, Batalon e Zendaya ci hanno fatto capire scherzosamente chi fosse la fonte degli spoiler: ovviamente Tom Holland. Infatti, l'interprete di Spider-Man negli anni si è costruito una reputazione attorno alla sua difficoltà nel trattenere informazioni scottanti sui film a cui prende parte. A proposito, oltre a Spiderman: No Way Home e Uncharted, sappiamo che Tom Holland sarà Fred Astaire in un nuovo biopic di Sony.

Qui di seguito potete trovare gli spezzoni dell’intervista in questione, dove Zendaya esordisce affermando che: “Per quanto riguarda gli spoiler, avrei preferito non sapere di Iron-Man prima… prima che il film fosse uscito”. Proseguendo nell’intervista, dice di non ricordare chi fosse stato a vuotare il sacco. A quel punto, Batalon è intervenuto con una domanda retorica: “Mi chiedo chi possa essere mai stato?”. In tutta risposta, Tom Holland è intervenuto confessando quanto gli dispiacesse che qualcuno le avesse rovinato l’esperienza.

In attesa dell'uscita del prossimo film dedicato a Spider-Man, in arrivo nelle sale il prossimo 15 dicembre, vi segnaliamo il record di Spider-Man:No Way Home per le prevendite in Italia, registrato in questi giorni.