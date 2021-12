Spider-Man: No Way Home, Zendaya sulla caduta di MJ nel film: 'Sul set era ridicola'

Uno dei momenti più drammatici del nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home è quello che vediamo nel momento in cui la MJ interpretata da Zendaya precipita da una gru in un episodio che ricorda da vicino quelli degli altri due franchise di Spider-Man con Tobey Maguire e Andrew Garfield. Ma sul set non era così fantastica come nell'effetto finale.

Ai microfoni di ComicBook proprio Zendaya ha raccontato dei momenti sul set in cui ha dovuto girare la sequenza in questione, tra i momenti che ha tolto il fiato ai fan dopo la visione del nuovo trailer di SpiderMan No Way Home. "E' divertente perché realizzare stunt come quello non è per niente emozionante, è un po' ridicolo. Sei tu che giaci a terra mentre fai così [l'attrice ha quindi mimato un movimento delle gambe in aria al giornalista]. Abbiamo fatto un sacco di versioni di me mentre precipito, dove io sembro un insetto o una tartaruga che si dimena a testa in giù, quindi il giorno in cui la fai non è emozionante. Montata insieme però sembra davvero fantastica".

La scena in questione che vediamo nel trailer ha scatenato le speculazioni sulla presenza di Andrew Garfield. I fan sono convinti che stavolta Spider-Man riuscirà a salvarla, e che sarà proprio l'Uomo Ragno di Andrew Garfield a farlo nel tentativo di rimediare all'imperdonabile errore commesso con Gwen Stecy. La mano che viene infatti porta al personaggio di Zendaya potrebbe essere proprio quella del secondo Peter Parker.

Su Twitter un utente ha scritto: "Sarò onesto. Se l'ingresso di Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home avviene con il salvataggio di MJ che sta precipitando perché Tom Holland non può, nel tentativo di realizzare ciò che non ha potuto fare con Gwen... morirò al cinema. Intendo proprio morire fisicamente".

Spider-Man: No Way Home uscirà in Italia il 15 dicembre 2021.