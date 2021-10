Spider-Man: No Way Home, Zendaya anticipa il punto di partenza: 'Va tutto in frantumi'

Spider-Man: No Way Home ci metterà ancora un po' ad arrivare, ma Zendaya e il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige anticipano qualcosa sul clima che troveremo a inizio pellicola.

Lo scioccante finale di Spiderman Far From Home ha messo nei guai il nostro Peter, non solo perché adesso è diventato un bersaglio mobile, ma perché la stessa sorte subiranno anche le persone a cui più tiene.

"Tutte le persone a lui vicine, che lo amano e gli vogliono bene, vengono messe in pericolo" spiega Zendaya ai microfoni di Empire, che ricorda come Peter e MJ avevano a malapena fatto in tempo a confessarsi i propri sentimenti prima che tutto andasse a rotoli "Non appena scoprono di essere innamorati, tutto il resto inizia ad andare in frantumi".

"Sapevamo che ci stavamo costringendo ad affrontare il fatto che la sua identità fosse stata rivelata... Ora vediamo come il suo ultimo anno finirà nel caos più totale" ha poi aggiunto Kevin Feige.

Nel trailer di Spiderman No Way Home abbiamo visto come Peter cercherà una soluzione facendo affidamento su Doctor Strange e la magia, e come in un qualche modo si finirà con il creare il caos e aprire le porte al Multiverso.

Non sappiamo ancora, tuttavia, come sono andate davvero le cose (ricordiamoci che i trailer possono ingannare, sono sempre e comunque frutto di un montaggio mirato) quindi ci resterà che scoprirlo questo inverno al cinema.

Voi cosa ne pensate? Cosa credete che accadrà, e come farà Peter a risolvere i suoi problemi? Fateci sapere nei commenti.