Spider-Man: No Way Home, Wong sarà il nuovo Nick Fury?

Il fulcro dell'intero MCU nella prima fase era Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson. Egli ha contribuito a riunire gli Avengers, spesso in partecipazioni secondarie o addirittura dei cameo. Con l'evoluzione narrativa dell'MCU è diventato meno necessario per Nick Fury essere coinvolto, soprattutto dopo lo scioglimento dello S.H.I.E.L.D.

Tuttavia il compare di Doctor Strange, Wong si è fatto avanti per riempire quel vuoto per la prossima generazione di eroi più potenti della Terra, specialmente in Shang-chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Spider-Man: No Way Home.



Wong, interpretato da Benedict Wong, è stato uno dei personaggi sopravvissuti al Blip di Thanos, che spazzò via metà della vita sulla Terra.

A parte il primo Doctor Strange, la presenza più lunga di Wong nell'MCU è quella in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.



Nel terzo capitolo di Spider-Man nell'MCU - qua potete leggere la nostra recensione di No Way Home - Wong ha soltanto una piccola parte, anche se apprendiamo alcuni dettagli affascinanti sul personaggio; nei cinque anni in cui Doctor Strange è scomparso a causa del Blip di Thanos, Wong ha assunto il ruolo di Stregone Supremo dell'MCU. Questo ruolo richiede molti doveri e Wong è costantemente impegnato.



Il successo del personaggio potrebbe essere certificato da uno spazio maggiore nei prossimi progetti Marvel: l'ipotesi di vedere Wong in un ruolo "ereditato" da Fury non sembra davvero essere un'utopia.

