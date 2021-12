Spider-Man: No Way Home, Willem Defoe sarebbe tornato Goblin ad una sola condizione

SpiderMan No Way Home è finalmente in sala e il celebre interprete di Green Goblin, Willem Dafoe, ha rivelato di aver imposto una precisa condizione per il ritorno del suo personaggio nell'attesissimo film Spider-Man: No Way Home. Scopriamo di cosa si tratta!

In una recente intervista, Willem Defoe ha infatti rivelato qual è stata la richiesta che ha fatto alla produzione di Spider-Man: No Way Home per tornare a interpretare il celebre villain.

Sembra infatti che l'attore abbia voluto girare in prima persona tutte le scene d'azione. In quanto veterano del franchise, ci si poteva aspettare che facesse una scelta diametralmente opposta, lasciando tutto il "lavoro sporco" alla computer grafica, ma così non è stato.

"Era importante per me tutta l'interpretazione fisica" ha spiegato Dafoe in un'intervista. "Infatti, una delle prime cose che ho detto a Jon (Watts) e Amy (Pascal), praticamente al momento in cui mi hanno proposto il ruolo, prima ancora che ci fosse una sceneggiatura, è stata: 'sentite, non voglio apparire solo con un cameo o per le scene ravvicinate. Voglio fare anche le scene d'azione perché mi divertono'" ha rivelato.

"E' impossibile dare integrità o divertimento al personaggio se non partecipi in prima persona" ha proseguito Dafoe, motivando la sua volontà con il fatto che "Tutta quell'azione dà l'idea della tua relazione con il personaggio e con la storia. Fa sì che ti guadagni il diritto di interpretare il personaggio in modo divertente".

Intanto, a poche ore dal debutto nelle sale cinematografiche SpiderMan No Way Home ha già 5 record, segnando un grande successo al botteghino italiano (e non solo).