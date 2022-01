Spider-Man: No Way Home, Willem Dafoe: 'Ecco come hanno tenuto segreto il mio ritorno'

Spider-Man: No Way Home è stato un incredibile successo per Sony, e nonostante Scream lo abbia recentemente spodestato dalla prima posizione al botteghino settimanale, continua comunque a macinare record e far contenti gli Studios. E buona parte del merito va anche alle star della pellicola, specialmente i grandi ritorni da ogni angolo del franchise. Ma come hanno fatto a tenere segreto quello di Willem Dafoe.

Al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'interprete di Norman Osborn a.k.a. Goblin nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi ha rivelato come è stato mantenuto il segreto della sua presenza nel film sul set di Spider-Man: No Way Home.



"Te lo hanno fatto tenere segreto? Ti hanno fatto nascondere?" chiede il presentatore, e Dafoe risponde "Sono stati bravissimi. Questi film Marvel hanno una fanbase così fedele ed entusiasta. Le persone sono così curiose su ciò che accadrà. Anche durante la realizzazione, i fan cercano sempre di capire cosa succederà nel film. Così hanno deciso che alcuni elementi dovevano restare il più possibile un segreto".

"Per quanto riguarda me, quando ero sul set mi facevano indossare sempre un mantello nero, e mi spostavo con una macchina dai finestrini oscurati. E non volevano che frequentassi alcun luogo che non era stato stabilito in precedenza perché non volevano far sapere che fossi in città a girare un film. Non pensavo che avrebbe funzionato, e invece sì!" spiega l'attore "Solo poco prima dell'arrivo del film nelle sale, con i primi trailer, si è iniziato a intravedere qualcosa. Ed è stato davvero forte".

In effetti, qualche tempo fa, anche Tom Holland aveva parlato di Willem Dafoe sul set del film e del suo assurdo primo incontro con Goblin, menzionando lo stesso (inquietante) mantello.



In realtà qualche immagina era trapelata sul web già in tempi meno sospetti, ma la certezza che Dafoe avrebbe vestito di nuovo i panni del villain ce l'hanno data poi solo i materiali promozionali ufficiali e, ovviamente, la pellicola.