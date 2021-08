Spider-Man: No Way Home, Willem Dafoe: 'Di solito parlo dei film dopo che sono usciti'

E' stato confermato che Spider-Man: No Way Home includerà i ritorni di alcuni villain del 'vecchio' passato del franchise del supereroe, come Doctor Octopus di Alfred Molina e Electro di Jamie Foxx, ma gli scooper hollywoodiani sono certi che nel film ci sarà anche Goblin di Willem Dafoe.

Ma che cosa ha da dire l'attore di Spider-Man di Sam Raimi a proposito di queste rumorosissime voci? In una recente intervista con The Wrap, a Willem Dafoe è stato chiesto del nuovo progetto del Marvel Cinematic Universe e, sostanzialmente, ha commentato con un grosso "no comment". "Temo di dovermi limitare al non dire nulla sulla faccenda", ha spiegato Dafoe. "Ci sono un sacco di cose che stanno accadendo ora come ora. E, sai, ho sempre creduto che il momento giusto per parlare di un film fosse dopo l'uscita di quel film."

In pieno stile Marvel, dunque, la risposta di Willem Dafoe non è stata né una conferma né una smentita, e riecheggia alcune dichiarazioni dello stesso attore arrivate all'inizio dell'estate, quando ad una domanda simile rispose: "Ho fatto diverse cose ultimamente ma prima di parlarne preferisco aspettare finché non siamo pronti per l'uscita". Frasi che paiono risposte automatiche un po' sospette, che ne pensate?

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home ha ancora una data d'uscita fissata al 17 dicembre prossimo, ma nelle ultime ore la Sony ha rinviato Venom: La furia di Carnage e ora i fan di Spider-Man temono il peggio. In attesa di nuovi aggiornamenti, guardate i promo art ufficiale di Spider-Man: No Way Home con protagonisti Peter Parker e Doctor Strange.