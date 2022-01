Spider-Man: No Way Home, Willem Dafoe sul costume di Goblin: 'Abbiamo ascoltato i fan'

Tra i ritorni più emozionanti che hanno permesso il successo di Spider-Man: No Way Home c'è sicuramente quello di Willem Dafoe nei panni di Green Goblin, l'amato villain che ha creato non pochi problemi al nostro amatissimo Spidey di quartiere, mettendo a dura prova la sua etica.

L'attore ha di recente parlato del suo rapporto con il costume di Norman Osborn, specificando di aver accolto con grande favore la scelta della produzione di Spider-Man: No Way Home, visti i molteplici commenti dei fan in merito al look del suo personaggio nella trilogia di Sam Raimi.

Green Goblin abbandona infatti l'iconica maschera con occhi gialli ad un certo punto del film, per apparire il più possibile a volto scoperto proprio per permettere al pubblico di cogliere al meglio le grandi capacità interpretative di Dafoe e facendo trasparire il più possibile la sua mimica facciale. Inoltre, questo escamotage ha anche permesso al personaggio di avvicinarsi maggiormente alla sua versione fumettistica.

"Devo essere onesto, sono consapevole che ci sono state molte critiche alla maschera di Green Goblin nella versione originale di Raimi", ha spiegato. "Abbiamo ascoltato i fan e tutto un po' tutti i commenti in giro e abbiamo deciso di procedere in maniera diversa dal solito e concentrarci sul suo volto, non solo per riuscire maggiormente ad emozionare con la mia faccia. In fondo la mia faccia segue il mio cuore. È solo un'espressione di quello che sento".

Voi cosa ne pensate di questo nuovo look? Ditecelo nei commenti.