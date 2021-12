Spider-Man: No Way Home, Willem Dafoe su un aliante nel nuovo video dietro le quinte

Green Golbin era uno dei personaggi più attesi di Spider-Man: No Way Home con Willem Dafoe pronto a tornare nei panni dell’antagonista interpretato in Spider-Man del 2002. In un nuovo video dietro le quinte lo vediamo alle prese con il suo aliante durante la realizzazione di una scena del film.

No Way Home ha superato il miliardo al botteghino e vede il lanciatore di ragnatele affrontare numerosi cattivi del passato, Green Goblin è probabilmente il più formidabile del gruppo e rappresenta forse l'antagonista principale del film nonché il più atteso dai fan.



La clip, che potete vedere qui sopra, ci arriva dal canale YouTube Noticias Geek TV e mostra Dafoe in equilibrio su un aliante che si muove meccanicamente. Una condizione fondamentale per l’attore nell’accettare di tornare nei panni di Green Goblin era proprio quella di realizzare le scene di azione e combattimento.



"Fare le scene fisiche era importante per me", ha detto Dafoe in una recente intervista. “In effetti, una delle prime cose che ho detto a Jon Watts, e Amy Pascal quando me l'hanno proposto, prima che ci fosse una sceneggiatura, è stata: 'non voglio solo fare un cameo o semplicemente riempire i primi piani, voglio realizzare le scene d'azione perché mi divertono.'”



E sembra proprio che Dafoe si sia divertito molto su quell'aliante, non trovate? Vi lasciamo con la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.