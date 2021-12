Spider-Man: No Way Home, weekend d'oro: è il secondo miglior incasso di sempre negli USA!

Che Spider-Man: No Way Home avrebbe fatto il botto al box-office era una previsione facile da indovinare: il film di John Watts è stato senza dubbio tra i più attesi di quest'anno e dell'intero Marvel Cinematic Universe, per cui non è stata una sorpresa vedere milioni di fan fiondarsi in sala il giorno dell'esordio.

Mentre già si parla di Spider-Man: No Way Home in chiave Oscar, dunque, il nuovo film con Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon continua a macinare incassi e chiude un primo weekend a dir poco trionfale nel mondo e in particolare negli Stati Uniti, dove si piazza attualmente al secondo posto nella classifica dei migliori incassi dopo il weekend d'apertura.

Durante i primi tre giorni di programmazione, Spider-Man: No Way Home ha infatti portato a casa al botteghino casalingo ben 260 milioni di dollari, segnando uno dei migliori esordi domestici di tutti i tempi: a far meglio del nostro Peter Parker è riuscito solo... Avengers: Endgame, che raggiunse l'incredibile cifra di 357 milioni di dollari nei soli Stati Uniti!

Vedremo dove arriverà il film con Benedict Cumberbatch e Willem Dafoe: certo è che la corsa di Spider-Man verso la vetta non si fermerà qui! In giro, intanto, si discute della questione fanservice in Spider-Man: No Way Home.