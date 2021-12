Spider-Man: No Way Home vola nel Regno Unito e batte il record d'incassi nel 2021

Non è sorprendente scoprire che il film più atteso dell’anno, Spider-Man: No Way Home, è partito alla grande nel Regno Unito, battendo il record dell’ultima avventura di Daniel Craig nei panni di 007, No Time to Die, nel primo giorno di proiezioni.

The Hollywood Reporter afferma che il trequel con protagonista Tom Holland ha incassato $ 10 milioni in tutto il Regno Unito e in Irlanda durante il suo giorno di debutto, ed è una cifra impressionante nell'era della pandemia. Avengers: Endgame, altro film attesissimo dai fan nel 2019, ha aperto incassando quasi $ 15 di dollari all’epoca.

Difficile raggiungere quelle vette di questi tempi, ma l'MCU si accontenterà di avere il film con il maggior incasso dell'anno con solo poche settimane per portare a termine il compito dato che la pellicola è uscita il 15 dicembre. Non solo i fan dell'MCU riempiranno i cinema in questo primo weekend di apertura, ma anche alcuni fan nostalgici dei vecchi villain di Spider-Man potrebbero decidere di guardare la pellicola in sala nei prossimi giorni.



Holland ha parlato con CinePOP della portata di questo film, No Way Home è più grande di Avengers: Endgame secondo la star: "Penso che il film sia più grande di Endgame. A causa della storia cinematografica che racchiude. Endgame è un capolavoro. Amo Endgame e farne parte è stato incredibile, il culmine di 10 anni di lavoro che hanno portato a questo momento. Ma questo film di Spider-Man racchiude 20 anni di lavoro. Sono tre universi diversi. Nessuno avrebbe mai immaginato che Sony e Marvel sarebbero stati in grado di unirli tutti insieme. Sai, Doc Ock, Green Goblin, Lizard, Sandman, sono tutti tornati e sono in un film ed è fantastico. È strabiliante".



Vi lasciamo con la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home e con tutti i record già stabiliti da Spider-Man: No Way Home in Italia.