Spider-Man: No Way Home, quante visualizzazioni ha fatto il nuovo trailer?

L'abbiamo atteso quasi quanto l'uscita del film stesso: il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home è infine arrivato, dopo essersi fatto desiderare un bel po', a mostrarci un'ultima volta prima dell'esordio in sala parte di ciò che vedremo nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe. Ma quanti fan hanno già voluto dare un'occhiata?

La curiosità di scoprire quanto all'attesa abbia fatto seguito una risposta concreta è tanta, per cui non abbiamo resistito alla tentazione di dare uno sguardo ai numeri macinati su YouTube dalla versione internazionale del trailer di Spider-Man: No Way Home e, ovviamente, da quella italiana.

Partiamo dal nostro Paese: la versione doppiata in italiano del film che vedrà il ritorno di Doc Ock, Lizard, Sandman e Goblin è ferma, in questo momento, alla ragguardevole cifra di 1,5 milioni di visualizzazioni; numeri che ovviamente si gonfiano spropositatamente guardando al trailer internazionale, che al momento porta a casa circa 46 milioni di visualizzazioni!

Cifre destinate ovviamente a crescere ulteriormente nelle tre settimane che ci separano dall'uscita in sala del film con Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch. E voi, con quanta trepidazione aspettate l'esordio del nuovo capitolo dell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate i nuovi poster di Spider Man No Way Home.