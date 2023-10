Spider-Man: No Way Home stava per fare visita ai mondi di Andrew Garfield e Tobey Maguire

Spider-Man: No Way Home ha reso realtà un iconico meme con protagonista i tre Uomo Ragno del cinema: l'iconico Tobey Maguire, Andrew Garfield e la nuova leva della saga Tom Holland. Il Multiverso ha permesso questo e ben altro, sebbene inizialmente in Spider-Man 3 la trama non contemplasse Maguire e Garfield, il cameo ha mandato i fan in delirio.

Tra le tante idee poi scartate in No Way Home spicca alcune concept art che avrebbe regalato un breve scorcio dei mondi di Maguire e Garfield: le immagini sono state divulgate dal concept artist Phil Saunders e ciò che rivelano è sensazionale. Inizialmente, infatti, esisteva una versione dell'inseguimento di Benedict Cumberbatch e e Tom Holland tra le scene dei film precedenti:"Una delle prime idee per l'inseguimento di Spider-Man e del Dr. Strange attraverso il Multiverso - racconta Sanuders - era di farli combattere sulla fonte dell'incantesimo attraverso scene dei film precedenti. Mi piaceva l'idea di riprendere le inquadrature familiari e spostare la gravità e il punto di vista in modo che i personaggi si trovassero in una orientamento completamente diverso rispetto all'azione originaria".

Una battaglia in più universi avrebbe spinto i due a trovarsi dal ring di wrestling di Spider-Man di Sam Raimi fino alla Torre Oscorp di The Amazing Spider-Man. Purtroppo queste scene non hanno visto la luce, forse per mantenere segreto il cameo dei due Spider-Man precedenti a Holland.

Ma la possibilità di tornare nei luoghi di Maguire e Garfield non che una delle mille idee alternative per il terzo film di Spider-Man di Holland: sapevate che Kraven sarebbe potuto essere il villain di No Way Home?