Spider-Man: No Way Home, Vincent D'Onofrio nega di essere nel film: 'Kingpin non ci sarà'

Tra le moltissime speculazioni in merito ai personaggi che potremmo vedere in Spider-Man: No Way Home c'era anche il rumor sulla possibile presenza del Kingpin di Vincent D'Onofrio, permettendogli quindi di esordire nel Marvel Cinematic Universe, dato che la serie su Daredevil non ne faceva ufficialmente parte ed era slegata da quel contesto.

Tuttavia, rispondendo a un fan che gli chiedeva aggiornamenti in merito a una sua possibile apparizione nel film di Jon Watts con Tom Holland, Vincent D'Onofrio ha negato di essere in Spider-Man: No Way Home. "Vincent D'Onofrio dimmi che Fisk è in No Way Home", con l'attore che ha prontamente risposto in questo modo: "Non vedo l'ora di vederlo. Io non ci sono ma ho sentito che è un film molto fico".

Certo sarebbe bello vedere Kingpin finalmente faccia a faccia con Spider-Man dato che nei fumetti è uno dei villain più pericolosi per Peter Parker e di questo aspetto ne abbiamo avuto un assaggio anche nel film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo. Certo è che i fan sperano anche che Daredevil appaia in SpiderMan No Way Home e se sarà così magari vederne un assaggio nel nuovo trailer di SpiderMan in arrivo oggi.

Nel frattempo, il suo interprete continua ad essere piuttosto evasivo in merito alla sua partecipazione al film in uscita il prossimo 16 dicembre. In una recente intervista Cox ha detto: "Non vorrei rovinare la sorpresa a qualcuno nè tantomeno deludere le aspettative. Si tratta di una cosa davvero difficile di cui parlare e perciò sono alquanto ansioso. Io ovviamente so tutta la verità su quello che sta per accadere ma non posso di certo parlare in giro così. Quindi possa dire che dovremo aspettare e vedere cosa succede".

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale italiane il 15 dicembre prossimo, con ben due giorni di anticipo sulla release americana.