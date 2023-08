Spider-Man: No Way Home, quali altri villain avremmo voluto vedere?

Per i fan Marvel di vecchia data, Spider-Man: No Way Home è stato un po' come andare al parco giochi: la presenza dei villain più amati provenienti dai franchise storici dell'Uomo Ragno pre-Marvel Cinematic Universe è stato un gran regalo da parte degli Studios, che però avrebbero forse potuto osare anche qualcosa in più.

Il film che Jamie Foxx accettò solo grazie a un dettaglio avrebbe infatti potuto spingersi ancora oltre, e d'altronde proprio durante una delle scene finali, quando il collasso del multiverso sembra ormai inevitabile, abbiamo potuto scorgere nel cielo di Manhattan le sagome di alcuni dei più acclamati villain del nostro Peter Parker che certo non avrebbero sfigurato nel film con Benedict Cumberbatch.

Pensiamo a Rhyno, volendo restare nell'ambito dei villain già apparsi sul grande schermo, ma anche a personaggi che non abbiamo (ancora) avuto modo di vedere al cinema, ad esempio Kraven il Cacciatore; sarebbe stato inoltre decisamente interessante sfruttare in maniera più incisiva, e non solo per la scena post-credit, il Venom di Tom Hardy, regalandoci finalmente quello scontro avvenuto solo in parte e in maniera decisamente deludente nello Spider-Man 3 di Sam Raimi.

