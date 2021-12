Spider-Man: No Way Home, ci sono tutti i villain nelle nuove promo-art!

La sfilza di villain che prenderà parte a Spider-Man: No Way Home è nota ormai da tempo: da Lizard a Doc Ock, passando per Sandman, Goblin ed Electro, al povero Peter Parker i grattacapi non mancheranno di certo! Nell'attesa dell'uscita del film, dunque, è più che giusto celebrare non solo gli eroi, ma anche gli antagonisti.

Si tratta, in effetti, di un discorso che già vi avevamo accennato qualche ora fa, quando alcuni fan avevano notato la presenza di due Spider-Man in una nuova promo-art del film: promo-art che fa però parte di un nutrito gruppo di immagini promozionali atte proprio a celebrare non solo il nostro amichevole Uomo Ragno di quartiere, ma anche i nemici che tenteranno di mettergli i bastoni tra le ruote nel nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Ecco dunque il nostro Spider-Man alle prese con i già citati Goblin e soci, anteprima degli scontri (speriamo!) memorabili a cui assisteremo nel corso del film in uscita il prossimo 15 dicembre. Cosa ve ne pare? Credete che queste nuove immagini rendano giustizia al potenziale dei personaggi in gioco? Fatecelo sapere nei commenti! Villain a parte, intanto, proprio in queste ore Andrew Garfield ha espresso il suo parere su Tom Holland.