Spider-Man: No Way Home, ecco tutti i villain identificati durante il finale del film

Di villain ne abbiamo visti parecchi, in Spider-Man: No Way Home: da Goblin a Elektro, passando per Doc Ock, Lizard e Sandman, il film di Jon Watts ci ha regalato una gran bella reunion di antagonisti appartenenti ad altri universi Marvel. Come se non bastasse, però, il finale del film ci ha regalato ulteriori spunti al riguardo.

Come sicuramente ricorderete, mentre Doctor Strange formula l'incantesimo che riporterà ogni cosa al suo posto, l'universo dell'MCU è lì per essere invaso da una miriade di villain provenienti da universi paralleli: le loro silhouette sono ben visibili nel cielo di Manhattan... Ma quanti di questi siamo effettivamente riusciti a riconoscere?

Il primo a saltare all'occhio è senza dubbio Kraven, a cui Sony dedicherà a breve un film standalone; segue Doppelganger, altrimenti conosciuto come Superior Spider-Man, una creazione del Magus dalle sembianze di uno Spider-Man con sei braccia; ecco quindi Scorpion, aka Marc Gargan (tra l'altro già visto, in borghese, in Spider-Man: Homecoming con il volto di Michael Mando).

Non finisce qui: nel cielo newyorkese riusciamo infatti ad identificare anche le sagome di Black Cat, Rhino (anche questi, d'altronde, già apparso in The Amazing Spider-Man 2), Madame Web (protagonista prossimamente di un film con Dakota Johnson) e... Quello che ha tutta l'aria di essere un redivivo Mysterio. E voi, siete riusciti a trovarne altri? Fatecelo sapere nei commenti! Un ex-avvocato Marvel, intanto, ci ha spiegato la situazione dei diritti di Spider-Man.