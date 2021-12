Spider-Man: No Way Home, quanti villain ha davvero introdotto il film?

Sapevamo che in Spider-Man: No Way Home sarebbero tornati villain come Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) e Green Goblin (Willem Dafoe) tuttavia potremmo aver assistito anche a qualcosa di più.

Nel finale del film, dalle crepe del multiverso, potrebbero essere stati introdotti altri villain di Spider-Man. Il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home si è concluso con crepe viola che si sono formate nel cielo buio di New York City mentre il dottor Strange pronunciava la frase: "Stanno iniziando ad arrivare..e non posso fermarli!". Il trailer ha tenuto segreta l'identità di questi individui, ma il film ha fornito alcuni indizi importanti su chi fossero: Kraven il Cacciatore, Scorpion, Rhino e Black Cat.



Poiché questo terzo film di Spider-Man è una coproduzione di Sony Pictures e Marvel Studios, è comprensibile che Sony lasci easter egg in giro per futuri potenziali film spin-off. Sony ha già annunciato un film su Kraven il Cacciatore con Aaron Taylor-Johnson nei panni del protagonista e se Kraven si svolgesse nello stesso universo di Venom e Morbius, allora potrebbe aver già debuttato nel MCU.



Sebbene non si sappia quanti e quali di questi personaggi vedremo nei futuri possibili spin-off di Spider-Man, ora che il multiverso è reale tutto può succede e anche personaggi meno conosciuti potrebbero comparire sul grande schermo. Chi di loro vi incuriosisce di più? Fatecelo sapere nei commenti e leggete la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.