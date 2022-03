Spider-Man: No Way Home, nel nuovo video spunta un costume ispirato a Miles Morales

Dopo lo spot di Spiderman No Way Home con Tobey Maguire e Andrew Garfield, una nuova featurette dedicata alla promozione dell'uscita home-video del nuovo cinecomic MCU mostra un costume ispirato a quello di Miles Morales.

Come sapete Spider-Man: No Way Home ha mostrato tantissimi costumi diversi per il Peter Parker di Tom Holland, che ha addirittura concluso il film con una tuta inedita fatta in casa che tornerà a brillare nei prossimi film. La featurette dietro le quinte che potete trovare in calce all'articolo mostra anche alcuni costumi alternativi che sono stati scartati durante le riprese, e tra questi compare un abito indossato da Tom Holland che rispecchia quello indossato da Miles Morales, il nuovo Spider-Man dei fumetti reso popolarissimo a livello globale dal film d'animazione premiato con l'Oscar Spider-Man: Un nuovo universo.

Nello specifico, la costumista Sanja Milkovic Hays nel filmato svela come sono state realizzate le maschere di Spider-Man per il film. Mentre l'artista sta parlando, il video mostra Tom Holland con indosso un costume nero con dettagli rossi, incredibilmente simile al famoso costume rosso e nero di Miles Morales visto nei fumetti, al cinema e nel recente videogame per Playstation.

Qualche giorno fa, la Sony ha anche pubblicato sui social la scena del ritorno di Andrew Garfield in Spiderman No Way Home, uno dei momenti più acclamati del film: se ancora non avete visto il post, cliccate sul link evidenziato.