Spider-Man: No Way Home, un video promette: il viaggio più grande deve ancora cominciare

Mentre i fan continuano ad attendere il trailer di Spider-Man: No Way Home, il terzo stand-alone del MCU dedicato a Peter Parker, un nuovo video pubblicato da Sony Pictures dà in qualche modo una piccola anticipazione sul film. Non si vedono immagini inedite, è bene chiarirlo subito, ma c'è almeno una frase che fa ben sperare.

A quanto pare, per Sony questa è la Spider Fan Week, una settimana di sconti e promozioni sui titoli dedicati a Spider-Man, e il video pubblicitario serve più che altro a incentivare l'acquisto dei due capitoli precedenti.

Le immagini sono visibili anche all'interno della notizia, e il montaggio mostra scene di Spider-Man: Homecoming e del successivo Spider-Man: Far From Home. Verso la fine, però, una scritta in sovraimpressione ci proietta verso l'attesissimo Spider-Man: No Way Home. "Il viaggio più grande di Peter Parker deve ancora venire."

Probabilmente ci vorrà ben altro per placare la sete di notizie dei fan. L'hype è già alle stelle, basti pensare che nei cinema spuntano poster fake di Spider-Man: No Way Home, ma se non altro è un inizio. Starà poi al giudizio del pubblico stabilire se nel terzo film Tom Holland darà davvero il meglio di sé, rendendo così Spider-Man: No Way Home il suo viaggio più grande.