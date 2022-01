Spider-Man: No Way Home, il video fan-made aveva previsto QUELLA scena di MJ

Quando il trailer di Spider-Man: No Way Home è stato diffuso i fan hanno avuto molto a cui pensare. Molti si sono preoccupati per il destino di MJ (Zendaya) vedendola cadere da un’impalcatura e ora si scopre che un video fan-made aveva previsto la conclusione di quella scena.

Lo Spider-Man di Andrew Garfiel ha avuto una "seconda possibilità per salvare Gwen" attraverso il salvataggio di MJ in No Way Home, quando la ragazza è caduta dall’impalcatura della Statua della Libertà nello scontro finale contro i villain. Lo Spider-Man di Garfield si è lanciato in suo soccorso in un momento di rivincita negatogli nel suo universo e "Peter #3" è riuscito a salvarla, piangendo mentre ricordava la tragica morte di Gwen Stacy (Emma Stone).



Dopo che il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home si è concluso con lo Spider-Man di Holland che cercava di afferrare MJ in caduta libera, ricordando a tutti i fan la caduta di Gwen, una popolare teoria prevedeva che fosse proprio lo Spider-Man di Garfield a salvarla. Una modifica del trailer creata dall’account Youtube di Mightyraccoon! sovrappone l'Uomo Ragno di Garfield a quello di Holland, inserendo i ricordi della caduta fatale di Gwen in The Amazing Spider-Man 2 mentre Peter cerca disperatamente di salvare MJ. Il video, che potete vedere qui sopra, ha accumulato quasi sette milioni di visualizzazioni ed è stato pubblicato un mese prima che lo Spider-Man di Garfield salvasse con successo MJ.



"Il mio Spider-Man è riuscito a salvare la relazione romantica di suo fratello minore, potenzialmente. E a curare il momento più traumatico della sua stessa vita facendolo per suo fratello minore", ha detto Garfield a Variety di quella scena. "Si è assicurato che non avesse il suo stesso destino, c'è qualcosa di cosmicamente bello in questo. Significava avere una seconda possibilità per salvare Gwen."



Vi lasciamo con la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video!