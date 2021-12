Spider-Man: No Way Home, il nuovo video del Daily Bugle mostra il ritorno di Sandman!

Il povero Peter Parker dovrà vedersela con un bel po' di villain in Spider-Man: No Way Home: tra Goblin, Electro, Doc Ock e Sandman l'azione per il nostro amichevole Avenger di quartiere non mancherà di certo, come ricordatoci anche da un video del Daily Bugle caratterizzato dal solito fare per nulla allarmista.

Mentre anche Matteo Berrettini entra nel multiverso Marvel, infatti, un video pubblicato su TikTok dal profilo ufficiale della testata diretta da J.J. Jameson ha messo in allarme i cittadini circa l'arrivo in città di alcuni misteriosi supervillain... Raccontando però la cosa nel modo in cui immaginiamo più faccia piacere al personaggio di J.K. Simmons.

Mentre sullo schermo scorrono le immagini di una New York messa in ginocchio dalle tempeste di sabbia, infatti, il titolo in sovraimpressione ci tiene a ricordarci come non si tratti di semplici supervillain, ma della solita minaccia spara-ragnatele che ha ovviamente architettato tutto ciò per raggiungere chissà quale losco obbiettivo!

Dannato Spider-Man! Chi riuscirà a fermarlo stavolta? Per saperlo non resta che affidarci alle notizie per nulla faziose del giornalista dall'iconico baffetto! A proposito di Jameson, ecco in che modo JK Simmons scoprì di aver ottenuto il ruolo del direttore del Daily Bugle: no, non fu la produzione ad informarlo.