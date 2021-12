Spider-Man: No Way Home, un video del backstage ci mostra il ritorno di Doc Ock

La presenza di Doc Ock in Spider-Man: No Way Home non è certo un segreto: insieme a Goblin, Sandman, Electro e Lizard, il personaggio di Alfred Molina fa parte del lotto di villain tornati a farsi vivi durante l'ultimo film del Marvel Cinematic Universe. Proprio al nostro Octavius, in particolare, è riservato un ingresso degno di nota.

Il villain di Spider-Man 2 torna a farsi vivo durante una spettacolare sequenza su un ponte, tra automobilisti impazziti, automobili fatte saltare in aria e un Peter Parker che in quel momento sperava di potersi occupare di affari ben più terreni come l'ammissione all'università.

Una scena di grande impatto che possiamo ora ammirare da un punto di vista inedito: mentre una foto degli stunt-men di Spider-Man: No Way Home ci ricorda una delle scene più emozionanti del film, infatti, un nuovo video ci porta nel dietro le quinte della sequenza dell'arrivo di Doc Ock, mostrandoci anche la scena successiva ambientata nei sotterranei del santuario di Doctor Strange.

Un modo per approfondire uno dei momenti più importanti del nuovo film Marvel e, ovviamente, per goderci ancora una volta il ritorno di uno dei villain più amati di sempre. A proposito di ritorni, intanto: Tom Holland ha parlato di Charlie Cox dopo l'esordio dell'attore nel Marvel Cinematic Universe.