Spider-Man: No Way Home, dopo il video di Andrew Garfield ecco la foto di Tobey Maguire!

Sono certamente ore concitate per i fan di Spider-Man: dopo il video di Andrew Garfield su quello che sembrerebbe essere il set di Spider-Man: No Way Home, ecco spuntare una nuova foto rubata con Tobey Maguire.

Come potete vedere nell'immagine in calce, Tobey Maguire sembrerebbe indossare il suo classico costume della trilogia di Sam Raimi, con lo sfondo blu dietro di lui che rimanda direttamente al video trapelato nelle scorse ore con Andrew Garfield: tra l'altro in quel filmato i fan avevano sulla parte sinistra dello schermo un paio di mani guantate, e le ipotesi avevano immediatamente puntato alla presenza di un altro Spider-Man di fronte a Garfield, ma fuori campo rispetto allo spettatore. Possibile che la foto di Tobey Maguire sia collegata al video di Andrew Garfield? Il watermark in sovrimpressione corrisponde, segno che entrambi i leak provengono dalla stessa fonte.

Al momento non si può ancora parlare di prove schiaccianti, certo è che le voci di corridoio continuano ad essere rumorosissime e i principali insider e scooper hollywoodiani continuano a dirsi sicuri al cento per cento della presenza dei due attori nel prossimo film della saga con Tom Holland. Del resto il trailer di Spider-Man: No Way Home sembra aver puntato in quella direzione specifica, con tantissimi collegamenti ed easter-egg ai vecchi film di Spider-Man, e la conferma ufficiale della presenza delle stesse versioni di Doctor Octopus ed Electro viste in passato apparirebbero come un grossissimo indizio in tal senso.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, i vecchi film di Spider-Man ora sono canonici nel MCU?