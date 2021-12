Spider-Man: No Way Home è la vera origin story di Peter Parker nel MCU?

Per tutto il corso della sua campagna promozionale, Spider-Man: No Way Home è stato descritto dalla Sony e da Tom Holland come il capitolo conclusivo della trilogia 'home', e per certi versi lo è senz'altro: ma se fosse anche la vera origin story di Peter Parker nel MCU?

In effetti con questo strano e forse primo e unico esempio di meta-reboot - nel quale assistiamo a dei ritorni che sono il ritorno del cinema stesso, un cinema che ripensa a sé stesso e che a volte si stupisce di essere incapace di riconoscersi (come in alcuni geniali cortocircuiti meta-filmici che giocano non tanto sui volti dei personaggi quanto su quelli delle star che li interpretano) - i Marvel Studios e la Sony sembrano aver voluto concludere la loro storia raccontando anche le vere origini dello Spider-Man del MCU.

Se guardiamo a tutto l'arco narrativo vissuto dal Peter Parker del MCU finora (partendo da Captain America: Civil War e includendo ovviamente i film degli Avengers) Spider-Man: No Way Home si ferma dopo aver forgiato un nuovo Peter Parker: un Peter Parker che non è più l'allievo di Tony Stark, di Mysterio, di Nick Fury, di Doctor Strange o di qualsiasi altro personaggio col quale aveva interagito fino a questo punto, ma un Peter Parker 'classico', nato dal suo dramma personale e quanto mai vicino a quello dei fumetti originali.

Del resto Spider-Man è sempre stato uno dei personaggi più drammatici della Marvel, è un supereroe sempre umanissimo perché nato dal lutto: di zio Ben, in genere, di zia May nel MCU, e non è un caso che No Way Home arrivi a fare un paragone esplicito col tragico momento familiare vissuto dagli Spiderman di Andrew Garfield e Tobey Maguire. Se poi contiamo che il film porta nel Marvel Cinematic Universe la famosa lezione morale del 'da un grande potere derivano grandi responsabilità', ovvero la battuta che simboleggia la nascita di Spider-Man e la sua maturazione, si può arrivare a considerare No Way Home non solo come la fine di una trilogia, ma anche come l'inizio di una nuova fase per la vita di Peter Parker. E il costume scarlatto e blu che Spider-Man indossa nella scena finale, non è solo un capriccio estetico: è un riportare il personaggio alle sue origini.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.