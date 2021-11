Spider-Man: No Way Home, Venom è in trend dopo il nuovo trailer

C'erano tante cose da mostrare (o non mostrare) in questo nuovo trailer di Spider Man No Way Home, dagli attesissimi Tobey Maguire ed Andrew Garfield ai villain di ritorno già annunciati come Doc Ock, Goblin o in dubbio come quel Venom di Tom Hardy sempre più in rotta di collisione con il Marvel Cinematic Universe.

Non erano pochi i fan che speravano di veder svelare l'esordio del buon Eddie Brock nel franchise in occasione dell'attesissimo trailer del film con Tom Holland: aspettative inevitabilmente deluse che hanno dato il via a una vera e propria ondata di tweet grazie a cui il celebre villain si è magicamente ritrovato nei trend di Twitter nel giro di poche ore.

"Sono fiero di Sony per non aver mostrato Tobey, Andrew, Daredevil, Venom e per non aver rivelato gli altri membri segreti dei Sinistri 6. È stato davvero un gran trailer" si legge in un tweet, mentre altri preferiscono giocarsela a suon di meme, tra "Venom che attende il suo momento per splendere" e uno zio Ben morente che si rifiuta di rivelare al Peter Parker di Tobey Maguire che fine abbiano fatto i personaggi tanto attesi dai fan.

Speravate anche voi di poter vedere Venom nel nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, perché Doc Ock sembri aiutare Peter nel trailer di Spider-Man: No Way Home.