Spider-Man: No Way Home, ci sarà anche il Venom di Tom Hardy? Crescono i rumor!

Diciamocelo chiaramente, ormai siamo pronti a vedere chiunque in Spide-Man: No Way Home. Il terzo capitolo della saga con Tom Holland accoglierà tra le sue fila molteplici personaggi noti e ovviamente, sembra esserci abbastanza spazio anche per il Venom di Tom Hardy.

Dopo il leak della scena post-credit di Venom: La Furia di Carnage, sembra ormai chiaro che finalmente assisteremo al tanto chiacchierato crossover tra l'universo Sony e il Marvel Cinematic Universe. La presenza di Spidey nel film con Tom Hardy non è di certo casuale, e questo ci porta a pensare che lo stesso attore inglese possa prendere parte alla pellicola in uscita il prossimo dicembre.

Dopo le foto che hanno praticamente confermato la presenza di Andrew Garfield e Tobey McGuire in Spider-Man: No Way Home, di certo non dovrebbe risultare poi tanto strana la presenza di Venom in questa pellicola che spalanca le porte al Multiverso, facendoci rincontrare personaggi che sembravano ormai del tutto archiviati.

Tra l'altro l'apparizione di Tom Hardy in Spider-Man: No Way Home è stata confermata nelle ultime ore anche da Giant Freakin Robot e sebbene non vi siano per il momento prove tangibili della cosa, tutti gli indizi a nostra disposizione sembrano confermarlo. Dopotutto, lo stesso interprete di Venom ha dichiarato di essere coinvolto nell'universo Marvel e questo non può di certo essere un caso.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo naturalmente nell'apposita sezione dedicata ai commenti!