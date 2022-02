Spider-Man: No Way Home, Venom è uno dei Sinistri Sei nel MCU? Parlano gli autori

Nel corso di Spider-Man: No Way Home, come saprà certamente chi ha visto il film Marvel, fanno la loro comparsa (o meglio dire ritornano) alcuni dei villain più celebri dell'Uomo-Ragno visti nei film e nelle saghe precedenti. In totale i villain sono cinque, ma se si presta maggior attenzione notiamo che una versione dei Sinistri Sei è presente!

Nel film con Tom Holland assistiamo al ritorno di Green Goblin, Sandman e di Doc Ock dalla trilogia di Sam Raimi, di Electro e Lizard dai due Amazing Spider-Man con Andrew Garfield per un totale di cinque villain per Spider-Man. Tutto lascerebbe intendere una chiara citazione ai Sinistri Sei, non fosse altro che un componente manca all'appello, anche se probabilmente non è così. Nella prima scena dopo i titoli di coda del film, infatti, veniamo a sapere che anche il Venom di Tom Hardy era stato catapultato nell'universo di Tom Holland e che è rimasto a ubriacarsi in un bar in Messico; alla sua scomparsa, al temine della battaglia, il simbionte però lascia un campione di se stesso nel Marvel Cinematic Universe.

Gli sceneggiatori del film Chris McKenna e Eric Sommers hanno spiegato che, se vogliono, i fan potrebbero davvero considerare Venom il sesto dei Sinistri Sei: "Sì, ne abbiamo parlato. Ci sono state delle discussioni durante le quali ci siamo chiesti: 'Chi sono qui i Sinistri Sei?' Se volete che siano sei possiamo sempre considerare Venom, se volete. Fa comunque parte della squadra, è riuscito a entrare nel Marvel Cinematic Universe, anche se non è riuscito ad andare oltre il Messico. Ci siamo sempre chiesti: 'Dovremmo ufficialmente introdurre i Sinistri Sei?'" ha spiegato McKenna.

Dal canto suo, Ruben Fleischer ha parlato del possibile crossover tra SpiderMan e Venom nel suo universo: "Staremo a vedere. Voglio dire, onestamente sarebbe un sogno veder convergere questi due personaggi. Sarà una formidabile battaglia, quindi... che sia io o qualcun altro a dirigere un film del genere, sarò sicuramente entusiasta di vederlo".