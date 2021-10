Spider-Man: No Way Home, Venom completerà i Sinistri Sei? Amy Pascal è criptica!

La scena post credit di Venom La furia di Carnage ha messo l'antieroe di Tom Hardy in collisione con il Peter Parker di Tom Holland, ma il crossover tra i due personaggi avverrà già in Spider-Man: No Way Home?

Secondo le nuove informazioni trapelate, infatti, Rhino di Paul Giamatti non sarà in No Way Home ma la presenza di Lizard e Sandman sembrerebbe essere stata confermata dal recente reportage di Empire sul film MCU: aggiungendo i già confermati Dottor Octopus ed Elettro, più il chiacchieratissimo Green Goblin di Willem Dafoe, il conto dei villain del film salirebbe a cinque, cosa che ha portato i fan a speculare sul possibile esordio dei Sinistri ... cinque? I conti chiaramente non tornano, per formare i temibili Sinistri Sei dei fumetti manca un villain all'appello e l'attenzione è caduta sul più probabile, ovvero Venom: è possibile dunque che il simbionte di Tom Hardy sia in Spider-Man: No Way Home?

Curiosamente, Amy Pascal non ha né negato né confermato questa eventualità. Parlando sempre con Empire, la produttrice Sony ha dichiarato con fare criptico: "Sapete che non risponderò mai a questa domanda. Ma il finale di Venom è stato molto divertente da fare e adoriamo tutti Tom Hardy..."

Spider-Man: No Way Home uscirà il 17 dicembre prossimo. Intanto, cresce l'attesa per la pubblicazione del nuovo trailer ufficiale.