Spider-Man No Way Home, quale Uomo Ragno ha il costume più bello?

Spider-Man: No Way Home è stato curato alla perfezione, compresi i diversi costumi dei tre Peter, interpretati da Maguire, Garfield e Holland. Ma chi di loro ha indossato la tuta più bella? Ecco cosa ne pensiamo noi.

Partiamo dai costumi di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Il primo lo abbiamo visto nel suo classico look ammirato nei film di Raimi, mentre il secondo ha indossato la tuta di The Amazing Spider-Man 2, una delle preferite di Garfield in assoluto. Tuttavia ci sono state delle piccole accortezze, con cui i costumi sono stati leggermente modificati e adattati al tipo di prodotto in cui si andavano a inserire. Niente di significativo in ogni caso.

Sicuramente quella di Maguire è una tuta a cui siamo molto affezionati, perché è una di quelle che abbiamo visto più spesso, essendo apparsa in tutti i film, ed è la più autentica se pensata in relazione al personaggio. Tuttavia, secondo noi, non può essere la migliore, così come quella di Garfield.

Questo perché lo Spider-Man di Tom Holland ha indossato diverse tute nel film, tutte bellissime. Basti pensare al costume dotato di nanotecnologia, dove ammiriamo un grande ragno dorato sul petto del protagonista. Una scelta di design nuova e sicuramente interessante. Tuttavia il costume secondo noi più bello è proprio l'ultimo indossato dal Peter di Tom Holland. Alla classica tuta rossa e blu, infatti, vengono aggiunti elementi della Iron Suite e dettagli presi dai costumi di Garfield e Maguire. Un perfetto riassunto di tutte le tute più importanti che abbiamo ammirato nel film, senza perdere il guizzo classico del costume di Spider-Man. Cosa ne pensate? Qual è il vostro costume preferito in No Way Home?