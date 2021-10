Spider-Man: No Way Home, su Twitter appaiono 3 ragni: cosa vuol dire?

Se c'è una cosa che abbiamo capito di Spider-Man: No Way Home, è che diventa sempre più difficile dire cosa sia realtà o cosa sia solo frutto di teorie (e forse di photoshop) di ciò che si trova online, ma di certo l'ultimo tweet di Sony Pictures UK non farà che alimentare la conversazione.

Mentre dovremo aspettare ancora un po' per vedere un nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home (o almeno così sembrerebbe), si può sempre speculare e teorizzare su ciò che vedremo nel film con protagonista Tom Holland, e che spalancherà le porte del Multiverso.

E sebbene i diretti interessati continuino a mettere in dubbio la loro presenza nella pellicola (Da Charlie Cox con Daredevil a Andrew Garfield con il suo Spider-Man), i fan non demordono, convinti che in Spider-Man: No Way Home vedremo almeno un paio dei personaggi più vociferati.

I social, poi, non aiutano di certo a tenere a bada l'entusiasmo, anzi, finiscono con l'alimentare le speranze degli appassionati con tweet come quello apparentemente postato (e poi cancellato) da Sony Pictures UK, che nella sua semplicità ha infervorato nuovamente gli animi.

Si tratta, come potete vedere dal post in calce alla notizia, di una semplice emoji ripetuta per tre volte: il ragno. E, ovviamente, la prima reazione del web è stata quella di vederlo come un riferimento ai tre Peter Parker del grande schermo, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, e quindi prenderla come una semi-conferma che li vedremo interagire nel film.

C'è anche chi non è convinto di questo collegamento, che magari può significare semplicemente "terzo film di Spider-Man" o "meno 3 giorni" per una qualche sorpresa, ma chissà... Voi cosa ne pensate? Cosa credete significhino i tre ragni, e perché il tweet sarebbe stato poi cancellato? Fateci sapere la vostra nei commenti.