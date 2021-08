Spider-Man: No Way Home, troppa segretezza intorno al film? Kevin Feige: 'Non mi pare'

Nel corso degli ultimi mesi i fan si sono stupiti della segretezza che circonda Spider-Man: No Way Home, finora protetto da un alone di mistero assoluto che molti ritengono esagerato perfino per gli standard dei Marvel Studios.

Tuttavia, secondo Kevin Feige Spider-Man: No Way Home è un film come qualsiasi altro e che il livello di segretezza che lo protegge non è diverso da quello che i Marvel Studios riservano agli altri film in uscita. Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, prossimo film del Marvel Cinematic Universe in arrivo nelle sale italiane dal prossimo 1 settembre, Feige ha parlato dell'attesa per il trailer di Spider-Man: No Way Home e ha dichiarato aCinemaBlend: “Lasciate che risponda onestamente: ho visto tutto il fervore che si è scatenato online intorno al film. Ma sinceramente non mi sono reso conto se questo film in particolare sia più o meno segreto rispetto a qualsiasi altro nostro progetto. Non credo. Penso che ci siamo comportanti allo stesso modo per tutti i nostri progetti, abbiamo sempre cercato di preservare le sorprese. È a questo che serve tutta la segretezza che circonda le nostre produzioni."

Insomma, per Kevin Feige l'attesissimo Spider-Man: No Way Home non ha ricevuto un trattamento speciale rispetto agli altri progetti dei Marvel Studios, e forse le strane tempistiche che circondano l'attesa del primo trailer ufficiale sono state causate esclusivamente dall'attuale situazione in cui versa l'industria hollywoodiana. Forse.

Ma a proposito, sapete che il trailer di Spider-Man: No Way Home potrebbe essere imminente? Il filmato debutterà domani durante il panel della Sony al CinemaCon di Las Vegas, e secondo quanto riportato potrebbe arrivare online tra lunedì 23 e martedì 24 agosto. Rimanete sintonizzati!