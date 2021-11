Spider-Man: No Way Home sarà triste, dark e il migliore di sempre: parla Tom Holland

Dopo aver definito SpiderMan No Way Home un film di tre generazioni a confronto, Tom Holland torna a parlare dell'attesissimo cinecomic Marvel Cinematic Universe con una serie di dichiarazioni a dir poco esplosive.

"Ciò di cui la gente sarà davvero sorpresa di scoprire è che questo film non è molto divertente", ha affermato l'attore parlando con Total Film. "È un film oscuro ed è triste, e sarà davvero commovente. Vedrai i personaggi che ami vivere esperienze che non vorresti mai fargli passare. E fin da quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, sono stato davvero entusiasta di poter sviluppare quel lato drammatico di Peter Parker. Del resto è un ragazzo che guarda sempre avanti, che è sempre molto positivo, è sempre sicuro di poter risolvere tutti i problemi che gli capitano. Questo film lo mette alla prova. Non saprà cosa fare, è come un personaggio che non abbiamo mai visto prima: ero davvero, davvero, davvero entusiasta di provare ad affrontare questa sfida."

Inoltre, Tom Holland ha elogiato Spider-Man: No Way Home come il miglior film di Spider-Man di sempre. "Non ho ancora visto il film completo, ma ho visto dei pezzi e già solo da quelli lo considero il miglior lavoro che abbiamo mai fatto. È il miglior film di Spider-Man mai fatto. Non credo che i fan siano pronti per quello che abbiamo creato stavolta. Io so di non essere pronto, perché so che sarà un film brutale".

Ricordiamo che le nuove foto leak di SpiderMan No Way Home avrebbero svelato definitivamente il ritorno di Andrew Garfield, Tobey Maguire e Charlie Cox: i principali insider e scooper hanno bollato le immagini come al 100% autentiche, anche se né Sony né Marvel Studios/Disney si sono ancora pronunciate sulla faccenda. Il film uscirà in Italia il 16 dicembre.