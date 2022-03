Spider-Man No Way Home trionfa ai Critics Choice S Awards, Andrew Garfield miglior attore!

I Critics Choice Super Awards sono stati assegnati nella notte, e hanno visto trionfare il più recente cinecomic del Marvel Cinematic Universe co-prodotto con Sony Pictures, Spider-Man: No Way Home.

Il film di Jon Watts ha portato a casa tre importanti vittorie, quella per il miglior film di supereroi dell'anno - superando gli avversari Black Widow, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Eternals e ovviamente Justice League di Zack Snyder e The Suicide Squad di James Gunn - ma anche quello per il miglior attore in un film di supereroi a Andrew Garfield - tornato come 'Amazing Spider-Man' - e infine quello per il miglior villain al Green Goblin di Willem Dafoe. Nel complesso, il film MCU è stato il più premiato in assoluto in questa edizione della competizione.

Segue da vicino James Bond con due vittorie, dato che in altre categorie 007 No Time To Die ha ritirato il premio per il miglior action, con Daniel Craig votato miglior attore. Vi lasciamo alla lista di tutti i vincitori della serata:

BEST ACTION MOVIE - No Time to Die

BEST ACTOR IN AN ACTION MOVIE - Daniel Craig, No Time to Die

BEST ACTRESS IN AN ACTION MOVIE - Jodie Comer, The Last Duel

BEST SUPERHERO MOVIE - Spider-Man: No Way Home

BEST ACTOR IN A SUPERHERO MOVIE - Andrew Garfield, Spider-Man: No Way Home

BEST ACTRESS IN A SUPERHERO MOVIE - Florence Pugh, Black Widow

BEST HORROR MOVIE - A Quiet Place Part II

BEST ACTOR IN A HORROR MOVIE - Yahya Abdul-Mateen II, Candyman

BEST ACTRESS IN A HORROR MOVIE - Agathe Rousselle, Titane

BEST SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE - Dune

BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE - Dev Patel, The Green Knight

BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE - Rebecca Ferguson, Dune

BEST VILLAIN IN A MOVIE - Willem Dafoe, Spider-Man: No Way Home

Ricordiamo che i fan ritroveranno Spiderman No Way Home agli Oscar 2022, dove il film MCU è stato nominato per i migliori effetti speciali ed è in corsa per il nuovo Oscar onorario votato dal pubblico.