Spider-Man: No Way Home, i tre Spidey del cinema insieme in questo nuovo video fan made

Dopo aver visto nei giorni scorsi il poster fan-made con tre Spider-Man, la fantasia dei fan continua a rispecchiare il loro desiderio di vedere, nel prossimo Spider-Man: No Way Home, i due precedenti interpreti del supereroe, Tobey Maguire e Andrew Garfield, insieme a Tom Holland, il titolare del ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

Le voci, come sappiamo, si susseguono incessanti ormai da mesi, incoraggiate anche dall'introduzione del Multiverso nella Fase 4 del MCU, ma è bene ricordare che non c'è ancora nulla di ufficiale. Stavolta, come si può vedere anche all'interno della notizia, un video fan-made immagina la sequenza di apertura di Spider-Man: No Way Home rendendo omaggio a tutti e tre i Peter Parker visti in live-action al cinema. Nel video si riconosce la colonna sonora della trilogia di Spider-Man di Raimi, oltre alle le voci fuori campo di J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) e Mysterio (Jake Gyllenhaal).

La speranza dei fan è a questo punto quella di vedere Tobey Maguire e Andrew Garfield nel trailer di novembre di Spider-Man: No Way Home. Anche il terzo stand-alone, come i precedenti Spider-Man: Homecoming e Far From Home, sarà diretto da Jon Watts, e come sappiamo un ruolo importante nel film spetterà a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Il successivo film Marvel, infatti, sarà proprio Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi.