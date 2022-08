Spider-Man: No Way Home, i tre Spider-Man insieme in un nuovo video dalla versione estesa

Una nuova versione estesa di Spider-Man: No Way Home sta per arrivare e così, è stato diffuso un nuovo video in cui i tre amatissimi Peter Parker si ritrovano ancora una volta in vista di quello che sarà un nuovo debutto nelle sale cinematografiche per il film di Jon Watts.

Nella clip che trovate in calce alla notizia, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire scherzano su cui sia il vero Spider-Man, proprio per promuovere l'arrivo di questa nuova versione estesa che potrà contare su ben 15 minuti di scene eliminate e anche numerosi filmati dal dietro le quinte e alcuni comunicati stampa che non sono stati inclusi nella precedente versione.

Dopo Spider-Man: Far From Home, che si è concluso con Peter Parker smascherato dal solito J. Jonah Jameson del Daily Bugle e incastrato per aver ucciso Mysterio, in No Way Home l'Uomo Ragno chiede a Doctor Strange di far dimenticare al mondo la sua identità segreta. Ma nell'incantesimo dello Stregone Supremo qualcosa va storto, facendo arrivare da altri universi i principali antagonisti di Spider-Man.

Vi ricordiamo inoltre che in Italia i biglietti per Spider-Man: No Way Home saranno scontati per il lancio di questa versione estesa che, farà il suo debutto nel corso del Cinema in Festa, la nuova iniziativa promossa da ANICA e ANEC con il supporto del MIC e la collaborazione del David di Donatello, che permetterà di godere dell'ultima pellicola di Jon Watts in versione estesa a soli 3.50 euro.