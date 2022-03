Spider-Man: No Way Home, i tre Peter Parker ci ricordano l'uscita del film in digitale

Il Marvel Cinematic Universe vive una fase di calma apparente tra l'uscita di Spider-Man: No Way Home e quella dell'imminente Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il momento, insomma, sembra quello adatto per approfittare di una certa release in digitale per concedersi un piccolo e sicuramente gradito rewatch.

Come Marvel non manca di ricordarci, infatti, a breve Spider-Man: No Way Home sarà disponibile in versione digitale e home-video, concedendo quindi ai fan la possibilità di godersi nuovamente le imprese dell'incredibile trio di Peter Parker in attesa di immergerci nuovamente nel multiverso con l'uscita del film di Sam Raimi.

Marvel, dicevamo, non sta certo lesinando in fatto di promemoria: proprio in queste ore, ad esempio, possiamo trovare sui social delle nuove immagini tratte dal film con protagonisti i tre Peter Parker di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire pronti a dare battaglia in tre diverse scene del film che ha riportato in scena villain come Doc Ock, Green Goblin ed Electro.

Ora che la cosa non è più un segreto, d'altronde, gli Studios possono sfruttare a dovere l'immagine dei tre Peter Parker a scopo promozionale: la paura degli spoiler dovrebbe essere ormai alle spalle, non trovate? A proposito di spoiler, intanto, ecco chi ha chiamato Charlie Cox durante il suo primo giorno da Daredevil sul set di Spider-Man: No Way Home.