Spider-Man: No Way Home, la trama ufficiale: Sony ringrazia chi non ha guardato il leak

Il trailer di Spider-Man: No Way Home è l'argomento del giorno e lo sarà per tanto tempo ancora, e anche la Sony Pictures sta cavalcando l'ondata di hype e di trend-topic conquistata dal filmato promozionale.

Mentre si attendono i numeri ufficiali che il video raccoglierà in queste ore, puntato probabilmente a qualche record molto importante, la Sony Pictures ha diffuso anche la sinossi ufficiale di Spider-Man: No Way Home. Dopo mesi di silenzio, la scheda del film finalmente recita: "Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere viene smascherato e non è più in grado di separare la sua vita normale dai rischi dell'essere un supereroe. Quando chiede aiuto al Dottor Strange, però, la posta in gioco diventa ancora più alta, costringendolo a scoprire cosa significa veramente essere Spider-Man".

Parole che sicuramente alimenteranno le teorie sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, già infuocate dai camei di Goblin, i Sinistri Sei e Daredevil nel trailer di Spider-Man: No Way Home, specialmente per come la sinossi pone l'accento sulla 'storia cinematografica di Spider-Man' e sullo 'scoprire cosa significa veramente essere Spider-Man', ma al di là delle speculazioni vi segnaliamo anche il simpatico messaggio diffuso dalla Sony tramite l'account ufficiale del film: la major ha infatti voluto ringraziare i fan che hanno saputo evitare il trailer leak emerso nelle ore precedenti al lancio del trailer ufficiale, prima sottolineando l'uscita del 'vero trailer in HD' e poi invitando gli spettatori a 'guardare il filmato tante volte quanto lo hanno richiesto'.

Parole di incoraggiamento che sembrano nascondere davvero l'intenzione di 'rompere internet' col nuovo trailer, che al momento della pubblicazione di questo articolo sul canale ufficiale di Sony Italia si appresta a superare il traguardo delle 500mila visualizzazioni, mentre su quello di Sony USA è già a quota 18 milioni, ai quali vanno sommati i 6,6 milioni accumulati dal canale Marvel. Secondo voi sarà stabilito un nuovo record di visualizzazioni? Staremo a vedere.



