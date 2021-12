Spider-Man No Way Home: ecco il trailer della versione IMAX!

Dopo il secondo trailer di No Way Home, ne arriva un altro della versione IMAX del terzo Spider-Man con Tom Holland. Il film ha già venduto il maggior numero di prevendite di biglietti da Avengers: Endgame, e adesso il profilo della IMAX pubblica il trailer su Twitter.

"Persino nel Multiverso, c'è solo un solo modo per provare #SpiderManNoWayHome. Vivi il 26% di immagine in più solo nei cinema IMAX. L'azione ad alta quota farà un salto sul grande schermo il 17 Dicembre" ha twittato la pagina ufficiale di IMAX. Troverete il post con il relativo trailer in fondo all'articolo.

Intanto si continua a parlare dei due trailer già pubblicati, che hanno confermato la presenza di alcuni cattivi nel prossimo film con Tom Holland. Faranno infatti il loro ritorno Alfred Molina nel ruolo di Doc Ock, Jamie Foxx come Electro e Willem Dafoe come Green Goblin e il Lizard di Rhys Ifans. Ma non è finita qui, perché in un video pubblicato recentemente abbiamo anche visto il ritorno di Sandman in No Way Home.

Tra gli interpreti che i fan sperano di vedere, ci sono invece i due precedenti Spider-Man, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Fino ad ora Tom Holland ha negato la loro presenza, ma il pubblico resta convinto del fatto che potrebbero esserci alcune sorprese al riguardo.

Vedrete Spider-Man: No Way Home in IMAX?