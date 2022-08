Spider-Man: No Way Home, primo trailer per la versione estesa More Fun Stuff!

Da oggi sono in vendita i biglietti della versione estesa di Spiderman No Way Home, rinominata 'More Fun Stuff Version', e per festeggiare l'imminente uscita nei cinema di questa nuova edizione del film la Sony ha pubblicato un primo teaser trailer ufficiale.

Il filmato, come al solito disponibile in calce all'articolo, mostra diversi frammenti di sequenze mai viste prima al cinema: in una scena si può vedere Peter che (presumibilmente costretto dai suoi compagni di classe) inizia ad arrampicarsi controvoglia sul muro della palestra della scuola, mentre in un'altra Spider-Man ferma un ladruncolo di strada (dovrebbe trattarsi della famosa sequenza con il fratello di Tom Holland, Harry Holland, tagliata dal film originale).

Ricordiamo che, uscito nel dicembre 2021, Spider-Man: No Way Home è diventato il sesto maggior incasso nella storia del cinema ed attualmente è fermo a quota 1,9 miliardi di dollari incassati a livello globale. La mossa di Sony di riproporre il cinecomix co-prodotto con i Marvel Studios nelle sale con una distribuzione internazionale fa presupporre che la major sia convinta che la popolarità del personaggio possa spingere la produzione oltre il tetto dei 2 miliardi di incasso: qualora dovesse riuscirci, Spider-Man: No Way Home entrerebbe nel club esclusivo dei solo cinque film in grado di superare questo traguardo, ovvero Avatar, Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars: Il risveglio della Forza e Avengers: Infinity War.

Secondo voi ci riuscirà? Ditecelo nei commenti! Per altre letture, vi ricordiamo che nei giorni scorsi Tom Holland ha lasciato i social in quanto ritenuti dannosi per la sua salute mentale.