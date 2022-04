Spider-Man: No Way Home, il trailer con i tre Peter Parker per il National SuperHero Day

Sony Pictures ha diffuso tramite i suoi canali social un nuovissimo trailer che mette al centro le scene più emozionanti di Spider-Man: No Way Home con protagonisti i tre Peter Parker interpretati rispettivamente da Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. L'occasione è stata la celebrazione del National Super Hero Day svoltosi ieri.

Nel pubblicare il filmato, dove possiamo vedere le parti migliori che vedono insieme i tre Spider-Man della pellicola di Jon Watts (difatti il trailer termina con il titolo di "Spider-Mans"), compresa quella che vede il Peter Parker di Tom Holland nominare gli Avengers, gruppo che gli altri due non possono conoscere e che infatti scambiano per una band di cui Holland fa parte, Sony ha ricordato che SpiderMan No Way Home è in home video e disponibile anche in versione digitale acquistabile online per lo streaming.

Nel frattempo, Garfield e Maguire vogliono recitare insieme ancora una volta dopo essersi così divertiti sul set di No Way Home: "Mi piacerebbe tantissimo lavorare ancora con Tobey. Lui è un attore così bravo, ed è un grande amico, e gli voglio un sacco bene. Adoro passare il tempo con lui" è stata la risposta di Garfield. "Siamo andati insieme alla proiezione di questo incredibile film, Everything Everywhere All at Once con la fantastica Michelle Yeoh, una creazione davvero geniale diretta da questi incredibili registi, Dan Kwan e Daniel Scheinert, e tutti lo vedranno e lo ameranno come è successo a noi. Ma sì, vorrei davvero realizzare qualcos'altro con Tobey Maguire".

Lo stesso Garfield ha annunciato una pausa dal mondo della recitazione, seppur di breve durata. Garfield ha chiarito le sue intenzioni durante un'ospitata a The View: "No, no, non so da dove sia saltato fuori. Voglio semplicemente prendermi una vacanza" ha spiegato il Peter Parker di The Amazing Spider-Man.