Spider-Man: No Way Home, il trailer ha svelato un buco di trama su Lizard?

Finalmente è arrivato il nuovo trailer di Spider Man No Way Home, e come era facile prevedere i fan si sono già lanciati su speculazioni e teorie sul significato delle immagini viste e su ciò che succederà nell'attesissimo film. Sappiamo ufficialmente che rivedremo Lizard dopo The Amazing Spider-Man, ma per qualcuno c'è qualcosa che non torna.

Lizard, infatti, sarà in Spider-Man: No way Home insieme a una agguerrita squadra di villain, che comprende anche Electro, Doctor Octopus, Green Goblin e Sandman. Secondo quanto visto nel trailer, l'incantesimo di Doctor Strange li ha riportati indietro dopo che ognuno di loro era morto combattendo contro il rispettivo Spider-Man.

Come si ricorderà, però, in The Amazing Spider-Man Lizard non muore: il film si conclude con Curt Connors rinchiuso in prigione. Si tratta quindi di un grosso buco di trama?

Potrebbero esserci naturalmente diverse spiegazioni: la più ovvia, almeno fino all'uscita del film, è che Doctor Strange si sia sbagliato sulla vera ragione del ritorno di questi personaggi. Oppure, essendo il Multiverso ormai un dato di fatto, potrebbe non trattarsi dello stesso Lizard visto in The Amazing Spider-Man: nel suo universo, forse, Gwen Stacey non ha trovato l'antidoto e Spider-Man è stato costretto a ucciderlo.

Un'altra teoria molto in voga, intanto, vorrebbe Garfield e Maguire rimossi dal trailer, ma presenti, come si vocifera da mesi, in Spider-Man: No Way Home. Non resta che aspettare il 15 dicembre per scoprirlo.