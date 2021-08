Spider-Man: No Way Home è il trailer più visto di sempre, polverizzati gli Avengers

Nei giorni scorsi tra i fan si è dibattuto molto su quale trailer fosse più atteso tra Spider-Man: Far From Home e Avengers: Endgame, e ora sembra essere arrivata la risposta definitiva. Come riportato da Variety, il primo sguardo al film di Jon Watts è infatti diventato il trailer più visto di sempre nelle prime 24 ore.

Con 355.5 milioni di visualizzazioni ottenute globalmente nel suo primo giorno di vita, il filmato ha infatti superato di gran lunga le 289 milioni ottenute nel 2018 dal film-evento dei fratelli Russo. Stando a Sony Pictures, il trailer di Spider-Man: No Way Home ha anche raccolto il maggior numero di menzioni sui social media di sempre nelle prime 24 ore, con 4.5 interazioni arrivate da tutto il mondo. Nei soli Stati Uniti, il film ha quasi raddoppiato le menzioni ottenute nello stesso periodo da Endgame: 2,91 contro 1,94 milioni.

Si tratta ovviamente di un segnale incredibilmente positivo per Sony Pictures, dato che stiamo parlando del blockbuster che vanta secondo maggiore incasso della storia del cinema dietro solo all'Avatar di James Cameron, il tutto mentre continuano le incertezze degli incassi in tempo di pandemia. Insomma, nella speranza che le sale ripartono il prima possibile a pieno regime, sembra proprio che Spider-Man: No Way Home abbia tutte le carte in regola per firmare il maggiore incasso di sempre per Sony (attualmente in mano al precedente Spider-Man: Far From Home).