Spider-Man: No Way Home, nel trailer è presente un easter egg di Marvel's Spider-Man?

L'ultimo trailer di Spider Man No Way Home è stato analizzato fotogramma per fotogramma dai fan, impazienti di trovare qualsiasi tipo di indizio sulla presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield, tuttavia secondo gli ultimi sviluppi sembra che il nuovo trailer potrebbe nascondere un easter egg del gioco per PlayStation 4 Marvel's Spider-Man.

Tim Gettys di Kinda Funny, ha postato su Twitter un breve video che include scene dal trailer con Tom Holland e Zendaya ed in sottofondo sembra esserci una musica che ricorda molto il tema principale di Marvel's Spider-Man. Nel video in calce alla notizia potete sentire queste due canzoni a confronto e farvi voi stessi un'idea. Per quanto visto finora, No Way Home non ha altri legami con Marvel's Spider-Man, ma forse potrebbe esserci qualcosa di più dietro.



Sono davvero tanti gli easter egg in Spider Man No Way Home visti nel trailer, ma la Marvel rimane criptica su ciò che ci aspetta. C’è sempre la possibilità che questo non significhi nulla ed eventuali somiglianze tra questi due temi musicali di Spider-Man potrebbero essere solo una coincidenza. E anche se fosse stato fatto intenzionalmente, potrebbe non essere altro che un divertente omaggio al videogioco. Voi cosa ne pensate? È solo una coincidenza o potrebbe significare qualcosa in più? Fatecelo sapere nei commenti!